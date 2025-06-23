Навіщо представник Трампа відвідав Лукашенка і про що могли домовлятись

Не лише бомбами одними відзначилися вихідні.

Американський генерал і спецпредставник по Україні Кіт Келлог відвідав Білорусь, де поручкався з білоруським диктатором Александром Лукашенком. Як офіційно стверджує американська сторона, це було зроблено для того, щоб знайти нове натхнення у посередництві в російсько-українській війні.

Келлог – найвища посадова особа США, яка з початку 2020 року відвідала Білорусь.

Про те, навіщо насправді Кіт Келлог міг поїхати до Лукашенка, читайте в колонці народного депутата Богдана Яременка Торги Трампа з Лукашенком: що стоїть за візитом генерала Келлога до Мінська. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що прекрасна оборудка – це красивий стиль нинішньої американської дипломатії.

"До диктаторів з нафтою їздить особисто Дональд Трамп. Йому дарують літаки і багатомільярдні контракти. Проте до диктатора без нафти за якимось американським протоколом достатньо і візиту відставного генерала", – пише Яременко.

Він припускає, що в рамках візиту могла йти мова про калій.

"Але якою б неприємною не була закуліса американсько-білоруських відносин "на осі" Келлог-Лукашенко і гешефт-дипломатія, треба привітати з визволенням з полону і поверненням до нормального життя 14 невинних людей, яких без будь-яких вагомих причин брехливо звинуватив і ув’язнив Лукашенко", – зазначає депутат Верховної Ради.

Серед звільнених – і Сергій Тихановський, якого у 2020 році бачили ледь чи не альтернативою Лукашенку на президентських виборах.

Богдан Яременко звертає увагу на те, що "моральні докори і сумління сьогодні не мучать сильних лідерів з хрестами на лобах".

"Сильне лідерство – прийшов і зробив. А розбиратися з наслідками – справа слабких", – підкреслює автор колонки.

Він нагадує, що міжнародна спільнота не хотіла узаконювати у відносинах з Білоруссю принципи взаємин з сомалійськими піратами, бо давати піратам викуп за захоплені ними судна – це не лише заохочувати цих злочинців повторювати такі дії, але й інвестиція у цю неблагородну справу.

На думку нардепа, американці подякували Литві за сприяння і назвали цю країну справжніми друзями та союзниками, аби залишити питання зі звільненими, білоруською опозицією та Лукашенком "головним болем Литви".

Отже, резюмує автор колонки, маємо чергові "перемоги" американської та лукашенківської дипломатій, маємо на волі декількох несправедливо ув’язнених, але досі не маємо уявлення, як звільнити на волю усю Білорусь.

Докладніше – в колонці Богдана Яременка Торги Трампа з Лукашенком: що стоїть за візитом генерала Келлога до Мінська.