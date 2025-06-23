Зачем представитель Трампа посетил Лукашенко и о чем могли договариваться

Не только бомбами одними отличились выходные.

Американский генерал и спецпредставитель по Украине Кит Келлог посетил Беларусь, где поручкался с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Как официально утверждает американская сторона, это было сделано для того, чтобы найти новое вдохновение в посредничестве в российско-украинской войне.

Келлог – высшее должностное лицо США, которое с начала 2020 года посетило Беларусь.

О том, зачем на самом деле Кит Келлог мог поехать к Лукашенко, читайте в колонке народного депутата Богдана Яременко Торги Трампа с Лукашенко: что стоит за визитом генерала Келлога в Минск. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки обращает внимание, что прекрасная сделка – это красивый стиль нынешней американской дипломатии.

"К диктаторам с нефтью ездит лично Дональд Трамп. Ему дарят самолеты и многомиллиардные контракты. Однако к диктатору без нефти по какому-то американскому протоколу достаточно и визита отставного генерала", – пишет Яременко.

Он предполагает, что в рамках визита могла идти речь о калии.

"Но какой бы неприятной ни была закулиса американо-белорусских отношений "на оси" Келлог-Лукашенко и гешефт-дипломатия, надо поздравить с освобождением из плена и возвращением к нормальной жизни 14 невинных людей, которых без каких-либо веских причин лживо обвинил и посадил Лукашенко", – отмечает депутат Верховной Рады.

Среди освобожденных – и Сергей Тихановский, которого в 2020 году видели едва ли не альтернативой Лукашенко на президентских выборах.

Богдан Яременко обращает внимание на то, что "моральные угрызения совести сегодня не мучают сильных лидеров с крестами на лбах".

"Сильное лидерство – пришел и сделал. А разбираться с последствиями – дело слабых", – подчеркивает автор колонки.

Он напоминает, что международное сообщество не хотело узаконивать в отношениях с Беларусью принципы взаимоотношений с сомалийскими пиратами, потому что давать пиратам выкуп за захваченные ими суда – это не только поощрять этих преступников повторять такие действия, но и инвестиция в это неблагородное дело.

По мнению нардепа, американцы поблагодарили Литву за содействие и назвали эту страну настоящими друзьями и союзниками, чтобы оставить вопрос с освобожденными, белорусской оппозицией и Лукашенко "головной болью Литвы".

Итак, резюмирует автор колонки, имеем очередные "победы" американской и лукашенковской дипломатии, имеем на свободе нескольких несправедливо заключенных, но до сих пор не имеем представления, как освободить на свободу всю Беларусь.

Подробнее – в колонке Богдана Яременко Торги Трампа с Лукашенко: что стоит за визитом генерала Келлога в Минск.