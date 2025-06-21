На тлі візиту Келлога Білорусь випустила на свободу політв’язня Тихановського

Один із найвідоміших білоруських політв’язнів Сергій Тихановський вийшов на волю після більш ніж п’яти років за ґратами.

Про це повідомило видання "Наша Ніва", пише "Європейська правда".

Його звільнення стало можливим після візиту до Мінська спеціального посланця президента США Дональда Трампа Кіта Келлога, підкреслює видання.

Звільнений політв’язень, за даними "Нашої Ніви", уже залишив територію Білорусі.

У 2019 році Тихановський створив YouTube-канал, щоб, за його словами, боротися з безкарністю посадовців. Канал стрімко набирав популярності, ставши одним із найвідоміших політичних медіа в Білорусі. Тихановський активно подорожував країною, спілкувався з підписниками та звичайними мешканцями, які розповідали йому про свої проблеми й критикували владу.

У 2020 році Тихановський оголосив про намір балотуватися на пост президента. Проте ще до офіційного початку кампанії його затримали під час передвиборчого пікету в Гродно. Згодом Александр Лукашенко публічно заявив, що саме він віддав наказ заарештувати Тихановського, звинувативши того в спробі організувати в країні Майдан.

Після арешту Тихановський підтримав кандидатуру своєї дружини Світлани, яка балотувалася на виборах і стала символом білоруського спротиву.

Його звільнення стало неочікуваним поворотом на тлі дипломатичної активності США щодо Білорусі. Подробиці домовленостей між Вашингтоном та Мінськом не розголошуються.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Один американський посадовець раніше повідомив агентству Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи вивести Мінськ із сфери впливу Москви і наблизити до Вашингтона, хоча б частково.

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