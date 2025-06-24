Зеленський: членство України в НАТО – це взаємна потреба, хоча сьогодні це неможливо

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вступ України в НАТО потрібний і самому НАТО, хоча й визнає, що на сьогодні членство не є можливим.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, для членів НАТО сьогодні є вигідною пропозиція мати такого союзника, як Україна – з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. "Це посилення НАТО", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що в українців за спиною – 10 років досвіду ведення війни.

"Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор", – додав він.

Тому, за його словами, членство України в НАТО – "це взаємна можливість і потреба, і НАТО потрібні українці".

Водночас Зеленський визнав, що сьогодні Україна навряд чи може стати членом НАТО. "На сьогодні це не можливо", – сказав президент.

Зеленський також висловив переконання, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей Росії вибудувати спроможності для атаки.

Крім того, Зеленський сподівається, що зможе зустрітись з президентом США Дональдом Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу проходить саміт НАТО.

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