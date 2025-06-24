Зеленський розкритикував НАТО за темпи нарощення витрат: Путін може атакувати раніше

Президент України Володимир Зеленський вважає, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей Росії вибудувати спроможності для атаки.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Держави НАТО планують затвердити на саміті в Гаазі зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Зеленський зазначив, що це "дуже повільно".

"Тому що ми вважаємо, що з 2030 року Путін може бути значно сильнішим і спроможнішим. Сьогодні ми його тримаємо, у нього немає часу тренувати армію", – сказав президент.

"Десять років – це дуже довго. У нього буде нова армія до того часу", – додав він.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи вважає Зеленський, що Путін може атакувати країну НАТО, щоб потестувати статтю 5, протягом п'яти років чи навіть швидше, президент погодився: "Саме так. Я так думаю".

Водночас він вважає, що протягом кількох місяців Путін не буде готовий до атаки на державу НАТО. "Ні, я вважаю він не готовий", – сказав Зеленський.

Він додав, що Путіну, в будь-якому випадку, потрібна пауза у російсько-українській війні, зняття санкцій та натреноване військо.

Зеленський також висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Дональдом Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу проходить саміт НАТО.

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