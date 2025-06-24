Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вступление Украины в НАТО нужно и самому НАТО, хотя и признает, что на сегодня членство не является возможным.

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, для членов НАТО сегодня является выгодным предложение иметь такого союзника, как Украина – с вооружением НАТО, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров. "Это усиление НАТО", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что у украинцев за спиной – 10 лет опыта ведения войны.

"Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор", – добавил он.

Поэтому, по его словам, членство Украины в НАТО – "это взаимная возможность и потребность, и НАТО нужны украинцы".

В то же время Зеленский признал, что сегодня Украина вряд ли может стать членом НАТО. "На сегодня это не возможно", – сказал президент.

Зеленский также выразил убеждение, что темпы стран НАТО по наращиванию оборонных расходов слишком медленны на фоне возможностей России выстроить способности для атаки.

Кроме того, Зеленский надеется, что сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.

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