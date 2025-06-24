Президентка Єврокомісії привітала анонсоване Трампом перемир’я між Ізраїлем та Іраном

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала анонсоване Трампом припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн привітала заяву Трампа про те, що Ізраїль та Іран погодились на припинення вогню.

"Європа вітає оголошення президента Трампа про перемир’я. Це важливий крок до відновлення стабільності у цьому напруженому регіоні. Це має бути нашим спільним пріоритетом", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

"Закликаємо Іран до серйозної взаємодії у дипломатичному процесі, який викликатиме довіру. Тому що стіл перемовин залишається єдиним реальним шляхом вперед", – додала вона.

Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості.

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