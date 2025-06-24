Президент Еврокомиссии приветствовала анонсированное Трампом перемирие между Израилем и Ираном

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала анонсированное Трампом прекращение боевых действий между Израилем и Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Фон дер Ляйен приветствовала заявление Трампа о том, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня.

"Европа приветствует объявление президента Трампа о перемирии. Это важный шаг к восстановлению стабильности в этом напряженном регионе. Это должно быть нашим общим приоритетом", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

"Призываем Иран к серьезному взаимодействию в дипломатическом процессе, который будет вызывать доверие. Потому что стол переговоров остается единственным реальным путем вперед", – добавила она.

Напомним, в начале суток 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

Израиль подтвердил, что принял американское предложение о двустороннем приостановлении боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности.

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