Посол США: удари по Ірану показали, як швидко можна досягти миру

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американські удари по Ірану продемонстрували, як за короткий час можна досягти миру.

Про це він заявив під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Вітакер зазначив, що в останні дні всі побачили: у США є можливості, які дуже потрібні Північноатлантичному альянсу.

"Ці дії показали, як за допомогою високоточних ударів по військових об’єктах можна досягти миру через силу", – сказав він, додавши, що окрім Ірану, у світі є інші конфлікти, і місія президента Дональда Трампа полягає у миротворчості.

"Рішучі дії і американська здатність діяти нагадали всім, чому ми всі маємо інвестувати більше в нашу оборону", – зазначив Вітакер.

За його словами, завдяки американським ударам по Ірану Близький Схід може стати більш безпечним регіоном, ніж десятиліття перед цим.

У ніч на 24 червня Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.

А вранці у вівторок він повідомив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном почало діяти.

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.

Його оголошення пролунало через кілька годин після того, як Іран здійснив ракетний удар по американській базі в Катарі. Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атаки, у результаті якої ніхто не постраждав.

Ці події стрімко розвивались після того, як у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.