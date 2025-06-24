Трамп подякував Ірану після його атаки по американській базі в Катарі

Президент США Дональд Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атакувати американську базу в Катарі у відповідь на американські бомбардування іранських ядерних об’єктів.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп написав, що Іран офіційно відреагував на "знищення нами його ядерних об'єктів дуже слабкою реакцією, чого ми і очікували, і на яку ми дуже ефективно відповіли".

За словами президента Трампа, Іран випустив 14 ракет: 13 було збито, а одна не летіла у напрямку до цілі.

"Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано шкоди. Найголовніше, що вони випустили все, що накопичилося в їхній "системі", і, сподіваємося, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за те, що попередив нас заздалегідь, що дозволило уникнути жертв і поранених", – написав Трамп.

Він додав, що "можливо, тепер Іран зможе рухатися до миру", і він "з ентузіазмом заохочуватиме Ізраїль зробити те саме".

Всього через кілька годин після цього посту Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.

Ввечері в понеділок Іран відповів ударами балістичними ракетами по американських авіабазах в Катарі та Іраку, про постраждалих у результаті не повідомлялось.