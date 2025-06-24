Посол США: удары по Ирану показали, как быстро можно достичь мира

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американские удары по США продемонстрировали, как за короткое время можно достичь мира.

Об этом он заявил во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Уитакер отметил, что в последние дни все увидели у США есть возможности, которые очень нужны Североатлантическому альянсу.

"Эти действия показали, как с помощью высокоточных ударов по военным объектам можно достичь мира через силу", – сказал он, добавив, что кроме Ирана, в мире есть другие конфликты, и миссия президента Дональда Трампа заключается в миротворчестве.

"Решительные действия и американская способность действовать напомнили всем, почему мы все должны инвестировать больше в нашу оборону", – отметил Уитакер.

По его словам, благодаря американским ударам по Ирану Ближний Восток может стать более безопасным регионом, чем в предыдущие десятилетия.

В ночь на 24 июня Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном полностью прекратить огонь, чтобы положить конец 12-дневной войне.

А утром во вторник он сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном начало действовать.

Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с предложением о мире между двумя странами.

Его объявление прозвучало через несколько часов после того, как Иран совершил ракетный удар по американской базе в Катаре. Трамп поблагодарил Иран за заблаговременное предупреждение о планах атаки, в результате которой никто не пострадал.

Эти события стремительно развивались после того, как в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолётов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.