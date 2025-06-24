Трамп запевнив, що не хоче зміни режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне "зміни режиму" в Ірані, припускаючи, що це призведе до хаосу в країні.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Трамп допустив, що в Ірані може відбутись зміна режиму, але додав, що "не хоче цього".

"Я хотів би, щоб все якнайшвидше заспокоїлося. Зміна режиму призводить до хаосу, а ми не хочемо бачити такого хаосу", – додав американський президент.

Його слова різко контрастують з погрозами на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї минулого тижня і закликів до "безумовної капітуляції" Тегерана.

Раніше у вівторок президент США заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Про перемирʼя було оголошено після того, як Ізраїль розпочав операцію проти ядерних та військових обʼєктів Ірану, а США у суботу долучились до неї, скинувши бомби на три іранські ядерні обʼєкти.

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