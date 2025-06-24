Трамп заверил, что не хочет смены режима в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к "смене режима" в Иране, предполагая, что это приведет к хаосу в стране.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Трамп допустил, что в Иране может произойти смена режима, но добавил, что "не хочет этого".

"Я хотел бы, чтобы все как можно скорее успокоилось. Смена режима приводит к хаосу, а мы не хотим видеть такого хаоса", – добавил американский президент.

Его слова резко контрастируют с угрозами в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на прошлой неделе и призывами к "безусловной капитуляции" Тегерана.

Ранее во вторник президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

О перемирии было объявлено после того, как Израиль начал операцию против ядерных и военных объектов Ирана, а США в субботу присоединились к ней, сбросив бомбы на три иранских ядерных объекта.

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