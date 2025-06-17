Трамп вимагає від Ірану "беззастережної капітуляції" та пригрозив аятолі

Президент США Дональд Трамп розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, що відбувається на тлі ескалації Тегерана з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У серії дописів на Truth Social Трамп заявив, що США мають "повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану" і знають місцеперебування іранського верховного лідера.

"Він є легкою мішенню, але там він у безпеці – ми не збираємося його усунути (вбити!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети влучали в цивільних або американських солдатів", – зазначив він, додавши, що "наше терпіння вичерпується".

Зрештою Трамп зажадав від Ірану "БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ!" (авторська орфографія збережена. – Ред.).

Невідомо, що саме спонукало президента США різко посилити риторику в бік Ірану. Але відомо, що у звʼязку з нинішнім загостренням на Близькому Сході він достроково залишив саміт "Групи семи" в Канаді.

Він також наголосив, що прагне "справжнього завершення" конфлікту, включно з повним згортанням ядерної програми Ірану.