Трамп пообіцяв перевірити, чи може передати Україні Patriot
Президент США Дональд Трамп заявив, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі в середу, повідомляє "Європейська правда".
Трамп визнав, що Україна "справді хоче" отримати системи ППО Patriot.
"І ми подивимось, чи зможемо передати кілька (цих систем. – Ред.). Їх важко отримати. Вони нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100%, важко повірити", – перелічив він.
Україна останні кілька місяців просить у США придбати кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту від масованих ракетних ударів Росії.
Раніше цього місяця українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.
Володимир Зеленський раніше повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.