Україна передала США список зброї, яку готова купити

Віцепрем’єрка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту на зустрічі в Канаді цього тижня список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.

Як пише "Європейська правда", про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, на зустрічі з Бессентом Свириденко та Єрмак обговорили з американським міністром угоду про мінерали та наступні кроки щодо неї.

"Також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", – сказав Зеленський.

За словами президента, це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.

"Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції", – додав він.

Нагадаємо, 18 червня Свириденко повідомила, що українська делегація провела у Канаді переговори з американськими колегами щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні в рамках спільного інвестиційного фонду.

16 червня Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.