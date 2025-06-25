Трамп пообещал проверить, может ли передать Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге в среду, сообщает "Европейская правда".

Трамп признал, что Украина "действительно хочет" получить системы ПВО Patriot.

"И мы посмотрим, сможем ли передать несколько (этих систем. – Ред.). Их трудно получить. Они нам также нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100%, трудно поверить", – перечислил он.

Украина последние несколько месяцев просит у США приобрести несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты от массированных ракетных ударов России.

Ранее в этом месяце украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить у США.

Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.