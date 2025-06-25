Російські кораблі виявили підвищену цікавість до Нідерландів перед самітом НАТО

За тиждень, що передував саміту НАТО в Гаазі, нідерландський флот перехопив у Північному морі кілька російських кораблів і супроводив їх.

Про це в середу повідомило Міністерство оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

Оборонне відомство Нідерландів заявило про три випадки, коли російські військові кораблі перебували в Північному морі та мали супроводжуватись під час виходу з нього.

У вівторок нідерландський корабель Zr. Ms. Van Amstel супроводжував підводний човен класу Kilo II з Північного моря, а судно Van Amstel супроводжувало російський корвет класу "Стерегущий".

Минулої пʼятниці натомість з нідерландських вод супроводили російський фрегат "Адмірал Григорович" однойменного класу.

Російські кораблі часто помічають у Північному морі, за межами територіальних вод, зокрема й поблизу важливих об'єктів інфраструктури, як-то підводних кабелів.

Країни з виходом до моря після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосили про посилення заходів моніторингу.