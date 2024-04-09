Шість країн довкола Північного моря домовилися співпрацювати для захисту морської інфраструктури 

Шість європейських держав довкола Північного моря домовилися про співпрацю задля захисту розташованої в його акваторії критичної інфраструктури від потенційних атак.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Спільну декларацію щодо співпраці та обміну інформацією для захисту інфраструктури у Північному морі підписали Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Німеччина та Норвегія.

"Північне море – це важливий осередок енергетичної інфраструктури, що є драйвером для цілей ЄС у сфері відновлювальної енергетики та скорочення викидів парникових газів, а також допомагає підвищити енергетичну безпеку континенту… Посилення зв’язків з нашими сусідами на півночі Європи допоможе досягти саме цього – дбати, щоби ця інфраструктура була стійкою до можливих зусиль тих, хто може намагатися загрожувати їй", – зазначив британський міністр з питань ядерної та відновлюваної енергетики Ендрю Бові.

Як відомо, країни Європи особливо стурбовані потенційними ризиками для критичної інфраструктури у морях після диверсії на російських "Північних потоках" восени 2022 року та пошкодження газогону і кабелю у Фінській затоці восени 2023 року.

Нещодавно перелік інцидентів поповнило пошкодження кабелів зв’язку у Червоному морі.