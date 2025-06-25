Российские корабли проявили повышенный интерес к Нидерландам перед саммитом НАТО

За неделю, предшествовавшую саммиту НАТО в Гааге, нидерландский флот перехватил в Северном море несколько российских кораблей и сопроводил их.

Об этом в среду сообщило Министерство обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Оборонное ведомство Нидерландов заявило о трех случаях, когда российские военные корабли находились в Северном море и должны были сопровождаться при выходе из него.

Во вторник нидерландский корабль Zr. Ms. Van Amstel сопровождал подводную лодку класса Kilo II из Северного моря, а судно Van Amstel сопровождало российский корвет класса "Стерегущий".

В минувшую пятницу из нидерландских вод сопроводили российский фрегат "Адмирал Григорович" одноименного класса.

Российские корабли часто замечают в Северном море, за пределами территориальных вод, в том числе и вблизи важных объектов инфраструктуры, таких как подводные кабели.

Страны с выходом к морю после полномасштабного вторжения России в Украину объявили об усилении мер мониторинга.