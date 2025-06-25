Радник Трампа: США скасують "податок помсти" в обмін на швидкі торговельні угоди

Головний економічний радник Дональда Трампа Кевін Гассет в середу, 25 червня, заявив, що адміністрація американського президента тисне на торгових партнерів США, щоб вони швидко уклали угоди, які зроблять непотрібним "податок помсти".

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Гассет заявив, що американський Конгрес може вилучити положення, яке називається Розділ 899, з податкового законопроєкту цього тижня, якщо країни "опублікують політичні заяви сьогодні або завтра".

"Можливо, це не обов'язково має бути в законопроєкті", – сказав він.

Як пише агентство, "податок помсти" підвищує податки для іноземних компаній та інвесторів з країн, які, на думку США, несправедливо оподатковують американські компанії.

До них належать Канада, Велика Британія, Франція та Австралія, які ввели "податки на цифрові послуги" для великих технологічних компаній, таких як Meta Platforms Inc.

"Ми ведемо переговори з податкових питань, і ці податкові питання, які ми обговорюємо, також впливають на торговельні угоди. Ми завершимо роботу над податковим питанням, і відразу після цього буде підписано багато угод", – додав економічний радник Трампа.

У контексті мит нагадаємо, що 16 червня американський президент Дональд Трамп провів свою першу двосторонню зустріч з фон дер Ляєн. У підсумку вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".

Однак пізніше він розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону "вигідної" торговельної угоди.