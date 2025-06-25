Советник Трампа: США отменят "налог мести" в обмен на быстрые торговые соглашения

Главный экономический советник Дональда Трампа Кевин Гассет в среду, 25 июня, заявил, что администрация американского президента давит на торговых партнеров США, чтобы они быстро заключили соглашения, которые сделают ненужным "налог мести".

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Гассет заявил, что американский Конгресс может исключить положение, которое называется Раздел 899, из налогового законопроекта на этой неделе, если страны "опубликуют политические заявления сегодня или завтра".

"Возможно, это не обязательно должно быть в законопроекте", – сказал он.

Как пишет агентство, "налог мести" повышает налоги для иностранных компаний и инвесторов из стран, которые, по мнению США, несправедливо облагают налогом американские компании.

К ним относятся Канада, Великобритания, Франция и Австралия, которые ввели "налоги на цифровые услуги" для крупных технологических компаний, таких как Meta Platforms Inc.

"Мы ведем переговоры по налоговым вопросам, и эти налоговые вопросы, которые мы обсуждаем, также влияют на торговые соглашения. Мы завершим работу над налоговым вопросом, и сразу после этого будет подписано много соглашений", – добавил экономический советник Трампа.

В контексте пошлин напомним, что 16 июня американский президент Дональд Трамп провел свою первую двустороннюю встречу с фон дер Ляйен. В итоге они поручили своим командам "ускорить работу над заключением хорошего и справедливого соглашения".

Однако позже он раскритиковал Европейский Союз за то, что тот не предложил Вашингтону "выгодного" торгового соглашения.