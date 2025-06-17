Президентка Єврокомісії розповіла про переговори з Трампом на саміті G7

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп провели двосторонні перемовини на полях саміту Групи семи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн розповіла у своєму X.

Президентка Єврокомісії зазначила, що їхня з Трампом розмова охоплювала низку важливих питань, "від України до торгівлі".

"Що стосується торгівлі, ми доручили командам прискорити роботу, щоб забезпечити хорошу чесну угоду. Давайте зробимо це", – зазначила вона.

США і Британія на саміті фіналізували торгову угоду. Прем'єр-міністр Канади cказав, що домовився з Трампом намагатися укласти нову угоду про економіку та безпеку протягом 30 днів.

Як повідомляли, Дональд Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським.