Президентка Єврокомісії розповіла про переговори з Трампом на саміті G7
Новини — Вівторок, 17 червня 2025, 08:41 —
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп провели двосторонні перемовини на полях саміту Групи семи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн розповіла у своєму X.
Президентка Єврокомісії зазначила, що їхня з Трампом розмова охоплювала низку важливих питань, "від України до торгівлі".
"Що стосується торгівлі, ми доручили командам прискорити роботу, щоб забезпечити хорошу чесну угоду. Давайте зробимо це", – зазначила вона.
США і Британія на саміті фіналізували торгову угоду. Прем'єр-міністр Канади cказав, що домовився з Трампом намагатися укласти нову угоду про економіку та безпеку протягом 30 днів.
Як повідомляли, Дональд Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським.
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