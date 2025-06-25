Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на статтю в журналі Служби зовнішньої розвідки Росії, де країні закидали вплив "ідеологічної цензури" на нещодавні президентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник румунського МЗС Андрей Царнеа заявив на Х, що в Бухаресті відзначили "невпинний інтерес, який Російська Федерація через Службу зовнішньої розвідки виявляє до виборів у Румунії".

"У цьому контексті варто лише відзначити абсурдність ситуації, коли уроки демократії дають у країні, де вільні вибори імітуються вже понад 20 років, а опозицію змушують замовкнути, заарештовують або фізично знищують", п – зазначив він.

Царнеа також нагадав, що в Росії карають вʼязницею за "природні, прості людські вчинки, як допомога українським цивільним особам або покладання квітів до пам'ятника Борису Нємцову".

Раніше в середу румунські ЗМІ звернули увагу на статтю в журналі "Разведчик", який видає російська Служба зовнішньої розвідки.

У ній критикують "ідеологічну цензуру в ЄС", наводячи як приклад "залякування дисидентів і політичних опонентів" під час нещодавніх президентських виборів у Румунії.

У березні румунське МЗС вже коментувало заяви Кремля, де засумнівались у "легітимності" виборів румунського президента через зняття одіозного Келіна Джорджеску.