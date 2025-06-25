Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на статью в журнале Службы внешней разведки России, где страну обвинили во влиянии "идеологической цензуры" на недавние президентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель румынского МИД Андрей Царнеа заявил на Х, что в Бухаресте отметили "неустанный интерес, который Российская Федерация через Службу внешней разведки проявляет к выборам в Румынии".

"В этом контексте стоит только отметить абсурдность ситуации, когда уроки демократии дают в стране, где свободные выборы имитируются уже более 20 лет, а оппозицию заставляют замолчать, арестовывают или физически уничтожают", – отметил он.

Царнеа также напомнил, что в России наказывают тюрьмой за "естественные, простые человеческие поступки, как помощь украинским гражданским лицам или возложение цветов к памятнику Борису Немцову".

Ранее в среду румынские СМИ обратили внимание на статью в журнале "Разведчик", который издает российская Служба внешней разведки.

В ней критикуют "идеологическую цензуру в ЕС", приводя в качестве примера "запугивание диссидентов и политических оппонентов" во время недавних президентских выборов в Румынии.

В марте румынское МИД уже прокомментировало заявления Кремля, где усомнились в "легитимности" выборов румынского президента из-за снятия одиозного Келина Джорджеску.