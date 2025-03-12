Румунія іронічно відповіла РФ, яка лементує через зняття з виборів Джорджеску

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на заяви речника Кремля Дмитрія Пєскова, який засумнівався у "легітимності" виборів румунського президента через зняття одіозного Келіна Джорджеску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Румунське МЗС назвало заяви Пєскова стосовно виборів неприйнятними і такими, що відповідають систематичним зусиллям Росії "маніпулювати і втручатися в демократичні процеси в Румунії".

"Кремль усвідомлює, що йому це не вдається, звідси і розчарування. У Росії не було вільних виборів майже 20 років. Держава-агресор не може давати уроки демократії", – зауважило зовнішньополітичне відомство.

Воно додало, що опозиція в Росії не має доступу до правових інститутів і судових процесів, а опонентів "страчують за декілька метрів від Кремля".

МЗС Румунії також нагадало, що Бухарест уже відповів на іноземне втручання у вибори, виславши членів воєнізованої групи, пов'язаної з "кандидатом, який намагався повалити демократичний конституційний лад".

Як відомо, у вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати антизахідного Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах. Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички.