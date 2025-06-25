Макрон попросив премʼєра Ізраїлю дотримуватись перемирʼя з Іраном

Президент Франції Емманюель Макрон у середу провів телефонну розмову з ізраїльським премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу щодо ситуації з Іраном та сектором Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон написав на Х.

Під час розмови Макрон, як зазначається, "наголосив на важливості дотримання всіма сторонами поточного перемир'я" між Ізраїлем та Іраном і підкреслив, що останній не повинен отримати ядерної зброї.

"Щоб забезпечити це в довгостроковій перспективі, я наголосив на необхідності повернення до переговорів – як з ядерних, так і з балістичних питань. Це має вирішальне значення для безпеки Ізраїлю та всіх жителів регіону", – вважає він.

Французький президент у розмові з премʼєром Ізраїлю також торкнувся питання сектору Гази, наголосивши на "абсолютній необхідності встановлення перемир'я".

"Звільнення всіх заручників, широкий доступ гуманітарної допомоги до сектора Газа та пошук політичного рішення на основі принципу двох держав залишаються головними пріоритетами", – підсумував Макрон.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що змусив Іран та Ізраїль піти на перемирʼя після 12 днів взаємних обстрілів.

Цьому передували також американські удари по трьої іранських ядерних обʼєктах, після яких державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".