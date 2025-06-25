Рубіо: Іран значно віддалений від створення ядерної зброї

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, 25 червня, що Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

Про це він сказав у інтерв’ю Politico на полях саміту НАТО, пише "Європейська правда".

Як пише видання, в інтерв’ю Рубіо дав більш виважену оцінку, ніж американський президент Дональд Трамп, який наполягав, що об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані були "повністю знищені".

"Суть в тому, що сьогодні вони набагато далі від ядерної зброї, ніж до того, як президент вжив ці рішучі заходи. Це найважливіше, що потрібно зрозуміти – значна, дуже значна, істотна шкода була завдана різним компонентам, і ми тільки починаємо дізнаватися про це більше", – сказав він.

Раніше деякі ЗМІ писали, що удари по ядерній програмі Тегерана відкинули її лише на кілька місяців. Водночас Рубіо відкинув такі заяви як "неправдиві" і зазначив, що вони не відображають повної картини.

"Я не люблю коментувати такі історії, тому що часто перша історія є неправдивою, а людина, яка її оприлюднює, має свої мотиви. Ця історія є неправдивою, і її не слід поширювати, оскільки вона не відображає реального стану речей", – наголосив він.

Також він прокоментував міркування Трампа щодо зміни режиму в Ірані: Рубіо заявив, що це не є метою Вашингтона.

"У світі є багато режимів, які не подобаються мені і президенту, і багато хто з нас хотів би, щоб вони не існували. Завдання Сполучених Штатів не полягає в тому, щоб ходити по світу і встановлювати уряди в кожній країні. Наша проблема національної безпеки з Іраном полягає в клерикальному режимі, який прагне отримати ядерну зброю, щоб загрожувати нам, загрожувати Ізраїлю сьогодні, загрожувати нам завтра", – сказав він.

Рубіо наголосив, що Трамп вважає зміну режиму ймовірною, якщо іранські лідери продовжать рухатися в тому ж напрямку.

Зазначимо, після того, як ЗМІ публікували інформацію щодо розвідданих про удар по Ірану – Трамп накинувся на них за це.

Спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".

А пізніше американський президент порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.