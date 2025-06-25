Макрон попросил премьера Израиля соблюдать перемирие с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по ситуации с Ираном и сектором Газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон написал на Х.

Во время разговора Макрон, как отмечается, "подчеркнул важность соблюдения всеми сторонами текущего перемирия" между Израилем и Ираном и подчеркнул, что последний не должен получить ядерного оружия.

"Чтобы обеспечить это в долгосрочной перспективе, я подчеркнул необходимость возвращения к переговорам – как по ядерным, так и по баллистическим вопросам. Это имеет решающее значение для безопасности Израиля и всех жителей региона", – считает он.

Французский президент в беседе с премьером Израиля также коснулся вопроса сектора Газа, отметив "абсолютную необходимость установления перемирия".

"Освобождение всех заложников, широкий доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и поиск политического решения на основе принципа двух государств остаются главными приоритетами", – подытожил Макрон.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что заставил Иран и Израиль пойти на перемирие после 12 дней взаимных обстрелов.

Этому предшествовали также американские удары по трем иранским ядерным объектам, после которых государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".