Зеленський звернувся до Європейської Ради за відеозв’язком

Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту лідерів ЄС 26 червня за відеозв’язком і розповів про основні потреби України та проблематику, вирішення якої Україна чекає від Європейського Союзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповіли дипломатичні джерела, обізнані з перебігом обговорення українського питання на Європейській Раді.

Володимир Зеленський виголосив промову, приєднавшись до засідання Європейської Ради 26 червня в Брюсселі за відеозв’язком.

"Президент Зеленський звернувся до лідерів ЄС за відеозв’язком, у промові він торкнувся усіх головних питань і проблем, які обговорюють Україна та Євросоюз", – повідомив дипломат однієї з держав ЄС.

Окрім цього, європейський посадовець, обізнаний з перебігом обговорення, повідомив, що Зеленський виголосив промову, але не брав участь у спільній дискусії з лідерами ЄС.

"Після того, як президент Зеленський завершив свій спіч, лідери Євросоюзу продовжили обговорення України у закритому форматі", – сказав європосадовець.

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.