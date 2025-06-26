Зеленский обратился к Европейскому Совету по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к саммиту лидеров ЕС 26 июня по видеосвязи и рассказал об основных потребностях Украины и проблематике, решения которой Украина ждет от Европейского Союза.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказали дипломатические источники, знакомые с ходом обсуждения украинского вопроса на Европейском Совете.

Владимир Зеленский произнес речь, присоединившись к заседанию Европейского Совета 26 июня в Брюсселе по видеосвязи.

"Президент Зеленский обратился к лидерам ЕС по видеосвязи, в речи он коснулся всех главных вопросов и проблем, которые обсуждают Украина и Евросоюз", – сообщил дипломат одного из государств ЕС.

Кроме этого, европейский чиновник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил, что Зеленский произнес речь, но не участвовал в совместной дискуссии с лидерами ЕС.

"После того, как президент Зеленский завершил свой спич, лидеры Евросоюза продолжили обсуждение Украины в закрытом формате", – сказал еврочиновник.

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.