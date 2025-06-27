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У більшості жителів Фінляндії в якийсь момент діагностують психічний розлад

Новини — П'ятниця, 27 червня 2025, 08:57 — Христина Бондарєва

Більшість жителів Фінляндії протягом життя отримують якийсь діагноз, пов'язаний з розладом психіки, поведінки або нейровідмінністю. 

Як пише "Європейська правда", це з'ясувалося в ході недавнього дослідження Гельсінського університету, його дані наводить Yle.

У досліджені вивчали дані про усіх фінів у віці від 1 до 100 років в період з 2000 по 2020 роки. 

Згідно з дослідженням, діагноз отримують приблизно 77% жінок і 70% чоловіків до 100 років. 

Якщо не враховувати деменцію та психічні розлади, пов'язані з фізичними захворюваннями, діагноз отримують приблизно 66% жінок і 60% чоловіків. 

Найпоширенішими є тривожні та афективні розлади. Серед афективних розладів найпоширенішим є депресія. 

Чоловіки найчастіше отримують перший діагноз у віці шести років, а жінки – у віці 15–19 років. 

У чоловіків це, як правило, якийсь поведінковий розлад, наприклад, СДУГ. У жінок – зазвичай тривожний або афективний розлад. 

Таку велику кількість діагнозів можна пояснити тим, що за останні десятиліття значно зріс рівень доступних медичних послуг, а також знизився поріг звернення за допомогою. 

Серед інших причин може бути те, що психічне здоров'я в суспільстві обговорюють все частіше, а стигма, пов'язана з психічними розладами, навпаки зменшується.

Раніше повідомляли, що у Нідерландах помітно зросла кількість випадків евтаназії.

А в Німеччині майже десять відсотків громадян мають залежність від роботи.

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Фінляндія ЄвроЖиття
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