У большинства жителей Финляндии в какой-то момент диагностируют психическое расстройство

Большинство жителей Финляндии в течение жизни получают какой-либо диагноз, связанный с расстройством психики, поведения или нейроотличием.

Как пишет "Европейская правда", это выяснилось в ходе недавнего исследования Хельсинкского университета, его данные приводит Yle.

В исследовании изучали данные обо всех финнах в возрасте от 1 до 100 лет в период с 2000 по 2020 годы.

Согласно исследованию, диагноз получают примерно 77% женщин и 70% мужчин до 100 лет.

Если не учитывать деменцию и психические расстройства, связанные с физическими заболеваниями, диагноз получают примерно 66% женщин и 60% мужчин.

Наиболее распространенными являются тревожные и аффективные расстройства. Среди аффективных расстройств наиболее распространенным является депрессия.

Мужчины чаще всего получают первый диагноз в возрасте шести лет, а женщины – в возрасте 15–19 лет.

У мужчин это, как правило, какой-то поведенческий расстройство, например, СДВГ. У женщин – обычно тревожное или аффективное расстройство.

Такое большое количество диагнозов можно объяснить тем, что за последние десятилетия значительно вырос уровень доступных медицинских услуг, а также снизился порог обращения за помощью.

Среди других причин может быть то, что психическое здоровье в обществе обсуждают все чаще, а стигма, связанная с психическими расстройствами, наоборот уменьшается.

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