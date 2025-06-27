У большинства жителей Финляндии в какой-то момент диагностируют психическое расстройство
Большинство жителей Финляндии в течение жизни получают какой-либо диагноз, связанный с расстройством психики, поведения или нейроотличием.
Как пишет "Европейская правда", это выяснилось в ходе недавнего исследования Хельсинкского университета, его данные приводит Yle.
В исследовании изучали данные обо всех финнах в возрасте от 1 до 100 лет в период с 2000 по 2020 годы.
Согласно исследованию, диагноз получают примерно 77% женщин и 70% мужчин до 100 лет.
Если не учитывать деменцию и психические расстройства, связанные с физическими заболеваниями, диагноз получают примерно 66% женщин и 60% мужчин.
Наиболее распространенными являются тревожные и аффективные расстройства. Среди аффективных расстройств наиболее распространенным является депрессия.
Мужчины чаще всего получают первый диагноз в возрасте шести лет, а женщины – в возрасте 15–19 лет.
У мужчин это, как правило, какой-то поведенческий расстройство, например, СДВГ. У женщин – обычно тревожное или аффективное расстройство.
Такое большое количество диагнозов можно объяснить тем, что за последние десятилетия значительно вырос уровень доступных медицинских услуг, а также снизился порог обращения за помощью.
Среди других причин может быть то, что психическое здоровье в обществе обсуждают все чаще, а стигма, связанная с психическими расстройствами, наоборот уменьшается.
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