На півночі Франції розбився літак, загинули троє людей

Унаслідок аварії малого літака в префектурі Ер-і-Луар на півночі Франції у пʼятницю загинули троє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Аварія сталась у комуні Шамфоль, що на північ від Шатра – адміністративного центру Ер-і-Луару – близько 16:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, на борту літака перебувало подружжя віком за 60 років і 77-річний пілот, колишній генерал сухопутних військ Франції.

"З невідомих причин літак, ймовірно, не впорався з поворотом через три хвилини після зльоту і врізався в мур посеред житлового району", – заявив прокурор Шартру Фредерік Шевальє.

У результаті аварії загинули тільки люди на борту літака. Пілот відвів літак від житлових будинків, тому інших постраждалих немає. Унаслідок падіння було лише пошкоджено один автомобіль.

Прокуратура Шартру розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Слідчі з Бюро розслідувань і аналізу безпеки цивільної авіації Франції мають прибути на місце події ввечері.

Рух транспорту в районі аварії перекрито, повідомили в префектурі Ер-і-Луар.

Нагадаємо, наприкінці травня на заході Німеччини спортивний літак втратив керування і врізався у терасу житлового будинка, внаслідок аварії двоє людей загинули.