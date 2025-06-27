На севере Франции разбился самолет, погибли три человека

В результате аварии небольшого самолета в префектуре Эр-и-Луар на севере Франции в пятницу погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Авария произошла в коммуне Шамфоль, к северу от Шатра – административного центра Эр-и-Луара – около 16:00 по местному времени.

По предварительным данным, на борту самолета находились супруги в возрасте за 60 лет и 77-летний пилот, бывший генерал сухопутных войск Франции.

"По неизвестным причинам самолет, вероятно, не справился с поворотом через три минуты после взлета и врезался в стену посреди жилого района", – заявил прокурор Шартра Фредерик Шевалье.

В результате аварии погибли только люди на борту самолета. Пилот отвёл самолёт от жилых домов, поэтому других пострадавших нет. В результате падения был поврежден только один автомобиль.

Прокуратура Шартра начала расследование по факту непредумышленного убийства. Следователи из Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции должны прибыть на место происшествия вечером.

Движение транспорта в районе аварии перекрыто, сообщили в префектуре Эр-и-Луар.

Напомним, в конце мая на западе Германии спортивный самолет потерял управление и врезался в террасу жилого дома, в результате аварии два человека погибли.