У Німеччині спортивний літак врізався у будинок: загинула 71-річна пілотеса і мешканець

На заході Німеччини спортивний літак втратив керування і врізався у терасу житлового будинка, внаслідок аварії двоє людей загинули.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Аварія сталась після опівдня 31 травня в районі міста Коршенбройх у землі Північний Рейн-Вестфалія.

У поліції повідомили, що спортивний літак почав падати і врізався у терасу житлового будинка.

За штурвалом була 71-річна пілотеса, вона загинула. Жінка була на борту одна і виконувала політ з міста у Тюрингії до міста Менхенгладбах – вже за лічені кілометри від місця, де літак розбився. Невдовзі перед тим вона подала сигнал тривоги.

Особу другого загиблого ще не підтвердили, але з усіх відомих обставин це майже точно мешканець будинка. Внаслідок аварії почалась пожежа, будівля зазнала великих ушкоджень.

