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У Німеччині спортивний літак врізався у будинок: загинула 71-річна пілотеса і мешканець

Новини — Субота, 31 травня 2025, 18:44 — Марія Ємець

На заході Німеччини спортивний літак втратив керування і врізався у терасу житлового будинка, внаслідок аварії двоє людей загинули.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Аварія сталась після опівдня 31 травня в районі міста Коршенбройх у землі Північний Рейн-Вестфалія.

У поліції повідомили, що спортивний літак почав падати і врізався у терасу житлового будинка. 

За штурвалом була 71-річна пілотеса, вона загинула. Жінка була на борту одна і виконувала політ з міста у Тюрингії до міста Менхенгладбах – вже за лічені кілометри від місця, де літак розбився. Невдовзі перед тим вона подала сигнал тривоги. 

Особу другого загиблого ще не підтвердили, але з усіх відомих обставин це майже точно мешканець будинка. Внаслідок аварії почалась пожежа, будівля зазнала великих ушкоджень. 

Схожа аварія сталась у Німеччині у березні – легкомоторний літак впав на території садиби, пілот загинув. 

В середині травня у Фінляндії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули п’ятеро людей. 

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