Трамп заперечив плани надати Ірану до $30 млрд в межах переговорів
Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію, що з’явилась у ЗМІ, щодо намірів інвестицій в розмірі $20-30 мільярдів у нову іранську ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану і буде використовуватися з цивільною метою.
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
За словами Трампа, він "ніколи не чув про таку безглузду ідею".
"Хто в ЗМІ, що поширюють фейкові новини, є тим негідником, який стверджує, що "президент Трамп хоче надати Ірану 30 мільярдів доларів на будівництво невійськових ядерних об'єктів"?", – написав він.
Очільник Білого дому назвав цю інформацію "черговою фейковою новиною, поширеною фейковими ЗМІ з метою дискредитації".
Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів щодо його ядерної програми.
Крім того, Трамп анонсував зустріч представників США та Ірану "наступного тижня", підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.
Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.