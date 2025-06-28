Трамп заперечив плани надати Ірану до $30 млрд в межах переговорів

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію, що з’явилась у ЗМІ, щодо намірів інвестицій в розмірі $20-30 мільярдів у нову іранську ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану і буде використовуватися з цивільною метою.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, він "ніколи не чув про таку безглузду ідею".

"Хто в ЗМІ, що поширюють фейкові новини, є тим негідником, який стверджує, що "президент Трамп хоче надати Ірану 30 мільярдів доларів на будівництво невійськових ядерних об'єктів"?", – написав він.

Очільник Білого дому назвав цю інформацію "черговою фейковою новиною, поширеною фейковими ЗМІ з метою дискредитації".

Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів щодо його ядерної програми.

Крім того, Трамп анонсував зустріч представників США та Ірану "наступного тижня", підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.

Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.