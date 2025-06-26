CNN: у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів

Адміністрація Дональда Трампа розглядає різні варіанти повернення Ірану до переговорів щодо ядерної зброї, зокрема й фінансовий стимул для розбудови цивільної ядерної програми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі CNN.

За словами джерел CNN, представники США та країн Близького Сходу вели непублічні переговори з іранцями протягом останніх двох тижнів, незважаючи на ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Анонімні представники адміністрації Трампа наголосили CNN, що було висунуто кілька пропозицій, але всі вони передбачають повне припинення збагачення урану Іраном.

Водночас принаймні один попередній проект пропозиції, про який CNN повідомили два джерела, містить кілька стимулів для Тегерана.

Серед таких стимулів – інвестиції в розмірі $20-30 мільярдів у нову іранську ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану і буде використовуватися з цивільною метою, ідеться в матеріалі.

Одне з джерел наголосило, що ці гроші не будуть надходити безпосередньо від США, а можуть втілюватись у формі інвестиції з боку близькосхідних партнерів.

Інші стимули охоплюють потенційне скасування деяких санкцій проти Ірану і надання йому доступу до 6 мільярдів доларів на іноземних рахунках, заморожених через санкції США, дізнався CNN.

Усі співрозмовники телеканалу, однак, наголосили, що йдеться лише про попередні пропозиції, і невідомо, які фінальні умови запропонують Ірану за столом переговорів.

Іран в останні дні публічно відкидав можливість повернення до переговорів – навіть після ударів США по його ядерних обʼєктах, які, за розрахунком Вашингтона, мали б посилити тиск на Тегеран.

Тим не менш, Трамп напередодні анонсував зустріч представників США та Ірану "наступного тижня", підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.