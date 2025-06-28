Трамп опроверг планы предоставить Ирану до $30 млрд в рамках переговоров

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерениях инвестировать $20-30 миллиардов в новую иранскую ядерную программу, которая не предусматривает обогащение урана и будет использоваться в гражданских целях.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, он "никогда не слышал о такой бессмысленной идее".

"Кто в СМИ, распространяющих фейковые новости, является тем негодяем, который утверждает, что "президент Трамп хочет предоставить Ирану 30 миллиардов долларов на строительство невоенных ядерных объектов"?", – написал он.

Глава Белого дома назвал эту информацию "очередной фейковой новостью, распространенной фейковыми СМИ с целью дискредитации".

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров по его ядерной программе.

Кроме того, Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана "на следующей неделе", подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.

Но Иран отрицал существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США.