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Ле Пен закликала своїх соратників "готуватися до всіх сценаріїв"

Новини — Субота, 28 червня 2025, 15:56 — Марія Ємець

Неформальна лідерка правопопулістської французької партії "Національне об’єднання" закликала своїх однопарційців "не прокрастинувати" і готуватися в тому числі до сценарію дострокових виборів.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Ле Пен закликала своїх соратників "не прокрастинувати" і готуватися до майбутніх електоральних баталій, у тому числі сценарію розпуску парламенту та дострокових виборів.

"На мою думку, було би досить небезпечно переконувтати себе, що розпуску парламенту не буде", – заявила Марін Ле Пен. 

"Усі погоджуються з думкою, що цей уряд довго не протягне… бо на ньому вже стоїть клеймо неспроможності до дій", – додав від себе формальний лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла. 

Нагадаємо, "Нацоб’єднання" не планує підтримувати ініційований соціалістами вотум недовіри уряду Франсуа Байру, який ті внесли через невдачу з перемовинами щодо поправок до пенсійної реформи. Проте у партії дали зрозуміти, що не виключають голосування за недовіру уряду восени, коли почнуться перемовини про бюджет. 

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