Ле Пен призвала своих соратников "готовиться ко всем сценариям"

Неформальный лидер правопопулистской французской партии "Национальное объединение" призвала своих однопартийцев "не прокрастинировать" и готовиться в том числе к сценарию досрочных выборов.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Ле Пен призвала своих соратников "не прокрастинировать" и готовиться к предстоящим электоральным баталиям, в том числе к сценарию роспуска парламента и досрочных выборов.

"На мой взгляд, было бы достаточно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет", – заявила Марин Ле Пен.

"Все согласны с мнением, что это правительство долго не продержится... потому что на нем уже стоит клеймо неспособности к действиям", – добавил от себя формальный лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла.

Напомним, "Нацобъединение" не планирует поддерживать инициированный социалистами вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который они внесли из-за неудачи переговоров по поправкам к пенсионной реформе. Однако в партии дали понять, что не исключают голосования за недоверие правительству осенью, когда начнутся переговоры о бюджете.

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