Французькі ультраправі не підтримають вотум недовіри проти прем’єра
Депутати "Національного об’єднання" не підтримають вотум недовіри проти чинного прем’єра Франсуа Байру, ініційований соціалістами.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Віцеголова "Нацоб’єднання" Себастьєн Шеню у коментарях в телеефірі дав зрозуміти, що їхня фракція у Національній асамблеї не підтримає ініційований соціалістами вотум недовіри уряду.
"Оголошення недовіри – це питання на осінь, це у момент (обговорення) бюджету. Прийде і черга Байру (...) Йому слід сприйняти цю відмову від висловлення недовіри як реальне попередження", – сказав депутат.
Інший представник "Нацоб’єднання" Жан-Філіп Тангі також заявив, що висловлення недовіри уряду не вирішить суперечку з пенсійною реформою і що це питання саме по собі – недостатня причина для такого кроку.
Без підтримки фракції "Нацоб’єднання" вотум недовіри не має шансів на успіх.
Нагадаємо, у вівторок у Соціалістичній партії заявили, що винесуть на голосування вотум недовіри уряду Франсуа Байру після провалу ініційованих ним переговорів щодо пенсійної реформи.
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