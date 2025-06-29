ЗМІ: У Грузії вперше не зустріли з почесною вартою бійця, що захищав Україну

У Грузії вперше не відрядили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни добровольця, якого привезли з України.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

У суботу в Тбілісі привезли тіло грузинського добровольця, 55-річного Вано Надірадзе, який помер минулими вихідними – попередньо, внаслідок серцевого нападу.

Як зазначають, труну вперше не зустрічала в аеропорту почесна варта, як в інших випадках повернення загиблих в Україні грузинських добровольців. У Міноборони Грузії ще не надали коментарів з цього приводу.

Труну надірадзе зустрічала група родичів, друзів та інших небайдужих громадян, які знали про нього.

Про Надірадзе пишуть, що він від початку повномасштабної війни захищав Україну у лавах підрозділу СБУ. Він також був медійною особою та активно розповідав грузинській аудиторії про події російсько-української війни. У Росії його заочно засудили до 14 років в’язниці за "найманство".

За даними грузинських ЗМІ, за час повномасштабної війни РФ проти України у лавах сил оборони України загинули понад 80 грузинів – тих, хто давно проживав в Україні та добровольців, які приїхали безпосередньо з початком війни.

На початку року загинув грузинський боєць Каха Тілідзе. Наприкінці 2024 року на Курщині загинув доброволець Бадрі Кварацхелія.

Читайте також Грузія говорить про війну: навіщо з Росії хочуть зняти відповідальність за агресію 2008 року