На війні проти Росії загинув ще один грузинський боєць

На російсько-українській війні загинув грузинський боєць – Каха Тілідзе.

Про це повідомляє Эхо Кавказа із посиланням на інформацію від Міністерства закордонних справ Грузії, передає "Європейська правда".

Спершу цю інформацію поширили у соцмережах родичі та бойові побратими Тілідзе. Про смерть чоловіка повідомили, зокрема, доброволець Вано Надірадзе та лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава.

Інформацію про загибель бійця грузинській службі Радіо Свобода підтвердили в МЗС Грузії.

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Фото: Facebook

Де саме та за яких обставин загинув грузинський боєць – невідомо.

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.

Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

Повідомляли також про загибель грузинського бійця Бадрі Кварацхелії в ході бойових дій у Курській області.

10 січня інформували, що в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.