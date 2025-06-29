Польща піднімала авіацію під час нічної повітряної атаки РФ проти України

В ніч проти 29 червня Польща піднімала авіацію у зв’язку з комбінованою повітряною атакою Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в Оперативному командуванні польських збройних сил.

Під ранок на сторінках командування опублікували оголошення про те, що польська та союзницька авіація піднялася в повітря у зв’язку з масованою атакою РФ проти України, також привели у підвищену готовність наземні системи ППО та радари.

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia uderzeniami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej… pic.twitter.com/vjSTHihPTp – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 29, 2025

Після 6 години ранку з’явилось оновлення, що у зв’язку із "зменшенням рівня загрози" операція завершується, порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Подібна процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі.

Повітряні сили ЗСУ вранці повідомили, що РФ вночі атакувала рекордними 537 ракетами різних типів і БПЛА. Багато з них були спрямовані на захід України.