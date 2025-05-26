У Польщі кажуть про "другу поспіль дуже напружену ніч" через удари РФ по Україні

Польща вирішила підняти в повітря винищувачі у відповідь на дії Росії, яка знову атакувала Україну, використовуючи стратегічну авіацію.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі в Х, передає "Європейська правда"

Оперативне командування у понеділок вранці попередило, що в південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму через розгортання польських і натовських літаків.

"Увага, у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польських та союзних літаків", – йдеться у повідомленні.

У ньому підкреслюється, що це вже друга поспіль дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки спостерігається відновлення активності стратегічної авіації РФ, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – наголошується в комюніке.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – запевнили у відомстві.

У ніч проти 26 травня окупанти завдали чергованого масованого повітряного удару по території України.

Зокрема, Хмельницька область зазнала чергової комбінованої атаки з боку російських військ другу ніч поспіль.

У Києві та більшості областей України у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через масовану атаку російських безпілотників. По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Також російські війська здійснили пуски ракет з бортів стратегічної авіації по території України.