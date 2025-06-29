Польша поднимала авиацию во время ночной воздушной атаки РФ против Украины

В ночь на 29 июня Польша поднимала авиацию в связи с комбинированной воздушной атакой России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Оперативном командовании польских вооруженных сил.

Под утро на страницах командования было опубликовано объявление о том, что польская и союзническая авиация поднялась в воздух в связи с массированной атакой РФ против Украины, также приведены в повышенную готовность наземные системы ПВО и радары.

❗️Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/pZ0BM3CTio – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 29, 2025

После 6 утра появилось обновление, что в связи с "снижением уровня угрозы" операция завершается, нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Подобная процедура стала стандартной после серии случаев, когда во время массированных воздушных атак против Украины ракеты залетали на территорию Польши.

Воздушные силы ВСУ утром сообщили, что РФ ночью атаковала рекордными 537 ракетами различных типов и БПЛА. Многие из них были направлены на запад Украины.