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Зеленський: Україна синхронізувала з ЄС санкції проти Ірану

Новини — Неділя, 29 червня 2025, 19:59 — Олег Павлюк

Україна повністю долучилась до кількох пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії та всіх обмежень проти режиму в Ірані.

Про це у вечірньому зверненні в неділю заявив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, українські інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкції Європи та українських санкцій.

"Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України… Так само на 100% синхронізуємо пакет санкцій ЄС щодо режиму в Ірані", – оголосив він.

Зеленський пообіцяв, що Україна продовжить роботу щодо синхронізації санкцій.

"Я очікую від всіх наших інституцій у державі швидкого руху", – додав президент.

19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.

Відповідний указ на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони України про синхронізацію санкцій Зеленський підписав 27 червня.

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