Зеленський: Україна синхронізує санкції з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.

Про це президент розповів у Facebook після наради щодо санкційної політики, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ключовими пріоритетами є повна синхронізація санкцій з міжнародними партнерами, подальший тиск на енергетичний сектор РФ та блокування фінансових каналів, що допомагають Кремлю затягувати війну.

"Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", – наголосив глава держави.

Також Зеленський поставив завдання розширити санкції на капітанів "тіньового флоту" РФ, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами.

Також на нараді розглянули нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну. Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї.

Нагадаємо, ЄС розраховує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня.

Раніше стало відомо, що у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії Єврокомісія внесла пропозицію зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Згодом стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки ця ініціатива не має підтримки "Групи семи".