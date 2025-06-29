Зеленский: Украина синхронизировала с ЕС санкции против Ирана

Украина полностью присоединилась к нескольким пакетам санкций Европейского Союза против России и всем ограничениям против режима в Иране.

Об этом в вечернем обращении в воскресенье заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, украинские институты начали выполнять решение СНБО Украины о синхронизации санкций Европы и украинских санкций.

"Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС. Теперь это будут на 100% также санкции Украины... Так же на 100% синхронизируем пакет санкций ЕС в отношении режима в Иране", – объявил он.

Зеленский пообещал, что Украина продолжит работу по синхронизации санкций.

"Я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения", – добавил президент.

19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

Соответствующий указ на выполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о синхронизации санкций Зеленский подписал 27 июня.